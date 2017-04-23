أجواء الطقس: أجواء غائمة جزئيًا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

أفاد الراصد الجوي اليوم الأحد بأنّه: "يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.



صورة توضيحيّة

الاثنين 24.04.2017: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

الثلاثاء 25.04.2017 يكون الجو ربيعياً لطيفاً في المناطق الجبلية ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.