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أخبار محليات أجواء الطقس: أجواء غائمة جزئيًا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا
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أجواء الطقس: أجواء غائمة جزئيًا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-23 09:09:10 A A

أفاد الراصد الجوي اليوم الأحد بأنّه: "يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.


صورة توضيحيّة

الاثنين 24.04.2017: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

الثلاثاء 25.04.2017 يكون الجو ربيعياً لطيفاً في المناطق الجبلية ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

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