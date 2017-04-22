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رياضة وشباب رياضة عالمية بوروسيا دورتموند يفوز بطريقة درامية على بوروسيا مونشنجلادباخ

رياضة وشباب

بوروسيا دورتموند يفوز بطريقة درامية على مونشنجلادباخ
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بوروسيا دورتموند يفوز بطريقة درامية على بوروسيا مونشنجلادباخ

بهذا الفوز يرفع دورتموند رصيده من النقاط إلى 56 نقطة ليأتي في المركز الثالث في حين جاء مونشنجلادباخ في المركز العاشر برصيد 39 نقطة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-22 22:17:53 A A

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوز مثير على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب بوروسيا بارك لحساب الجولة رقم 30 من منافسات الدوري الألماني.

 

بدأ فريق المدرب توماس توخيل المباراة بضغط كبير ونتج عن هذا الضغط احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لينفذها ماركو رويس ويسجل أول أهداف اللقاء.لكن قبل نهاية الشوط الأول نجح لارس ستيندل في معادلة النتيجة مستغلاً خطأ دفاعات الضيوف ليضع الكرة في مرمى أسود الفستفالين.وفي بداية الشوط الثاني واصل دفاع بوروسيا دورتموند ارتكاب المزيد من الأخطاء وهذه المرة عبر الظهير الأيسر مارسيل شميلزر الذي تسبب في هدف بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 59 تمكن المهاجم الجابوني بيير أوباميانج من تدوين الهدف الثاني لفريقه ليشعل المباارة من جديد ، وفي الدقيقة 87 استطاع رافائيل جوريرو من تسجيل هدف الفوز القاتل.بهذا الفوز يرفع دورتموند رصيده من النقاط إلى 56 نقطة ليأتي في المركز الثالث في حين جاء مونشنجلادباخ في المركز العاشر برصيد 39 نقطة.

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