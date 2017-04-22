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أخبار محليات الناصرة تفجع بوفاة جمال عبد الخالق مدير مكتب قائمة ناصرتي

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الناصرة والقضاء الناصرة تفجع بوفاة جمال عبد الخالق
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الناصرة تفجع بوفاة جمال عبد الخالق مدير مكتب قائمة ناصرتي

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-23 10:14:12 A A

فجعت مدينة الناصرة ، مساء السبت بوفاة الناشط الإجتماعي والسياسي جمال حسن عبد الخالق (أبو حسن) عن عمرٍ ناهز الـ 47 عامًا، قاضيًا معظمها في أعمال الخير والبر. ونعت عائلة عبدالخالق في الناصرة والخارج فقيدها الغالي بمزيد من الحزن والأسى.

وشغل المرحوم في السنوات الأخيرة منصب مدير مكتب قائمة ناصرتي، بحيث كان أحد أبرز الناشطين فيها، كما عرف بنشاطاته التطوعية والخيرية، حيث أسس وأدار جمعية قلب الناصرة للعمل التطوعي، وساهم في تجنيد عشرات الشبّان للتطوّع من خلالها في أعمال خيرية في مؤسسات الناصرة المختلفة.

هذا وسيشيع جثمان المرحوم الطاهر، الأحد (23.04.2017)، عند صلاة الظهر من بيت انسبائه (عائلة أبو الراغب) في حي بئر الأمير للصلاة على روحه في مسجد الأبرار في الحي عند صلاة الظهر، ومن ثم الى مثواه الأخير في المقبرة الإسلامية الجديدة ليوارى جثمانه الثرى.

وعرف المرحوم بدماثة أخلاقه وطيبة قلبه وسيرته الحسنة، وقد بادل كل من عرفه بالمحبة والإحسان.

وتقبل التعازي في منزل عائلة اقربائه ابو الراغب في حي بئر الأمير.

ونعت قائمة ناصرتي ورئيسها السيد علي سلام ومرجعيتها وكوادرها وشبابها وفاة المرحوم بمزيد من الحزن والاسى، وجاء في بيان صادر عنها:"تنعى قائمة ناصرتي مدير مكتبها واحد ابرز ناشطيها  جمال حسن عبد الخالق (ابو حسن) الذي وافته المنية مساء السبت 2242017.  واذ نرفع لعائلته احر التعازي ونشاركهم في مصابهم الجلل نتذكر فيه حبه وتفانيه لمجتمعه النصراوي ولمدينته الناصرة وعمله الدؤوب من خلال جمعيه قلب الناصرة الذي عمل على تأسيسها مع مجموعه شبابيه تهدف الى العمل التطوعي للمجتمع النصراوي وبناء جيل منتمي لأهله ومدينته ووطنه. نتذكرك جمال عبد الخالق وانت تقوم بدهان ارصفه الشارع الرئيسي مع مجموعه قلب الناصرة ونتذكرك في عملك الميداني والتنظيمي والانتخابى وحماسك وافكارك المدهشة .نتذكرك في مهرجان الطفل وانت تزرع الابتسامات على وجوه الاطفال.الى جنات الخلد ابا حسن بإسم مئات الشباب الذين احبوك وتفاعلوا معك ومع تضحياتك.الى جنات الخلد وليتغمدك الله في واسع رحمته . 

للفقيد الرحمة وللجميع من بعده طول البقاء، وإنّا لله وإنّا اليه راجعون.

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