اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية تشيلسي في نهائي الكأس بعد الاطاحة بتوتنهام

رياضة وشباب

تشيلسي في نهائي الكأس بعد الاطاحة بتوتنهام
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تشيلسي في نهائي الكأس بعد الاطاحة بتوتنهام

 هذه النتيجة تصعد بالبلوز لنهائي البطولة بانتظار الفائز من مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي غداً ليتحدد الطرف الثاني

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-22 22:01:44 A A

تمكن فريق تشيلسي من حسم ديربي لندن في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على توتنهام في مباراة مثيرة بنتيجة 4-2.البلوز صعدوا لنهائي البطولة اليوم بعد الاطاحة بالسبيرز،وكانوا قد افتتحوا التسجيل عن طريق ويليان في الدقيقة الخامسة عن طريق ركلة حرة مباشرة.


ثم تعادل السبيرز في الدقيقة 18 عن طريق هاري كين قبل أن يضيف ويليان الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 42.وفي الشوط الثاني تعادل ديلي ألي في الدقيقة 52 ثم سجل البديل هازارد الهدف الثالث لتشيلسي من تسديدة رائعة في الدقيقة 75 .وأطلق نيمانيا ماتيتش قذيفة مدوية في الدقيقة 80 وكانت بمثابة رصاصة الرحمة التي أفقدت السبيرز أي أمل ف يالمباراة.هذه النتيجة تصعد بالبلوز لنهائي البطولة بانتظار الفائز من مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي غداً ليتحدد الطرف الثاني.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفرمندا: شجار بالمفرقعات بين عشرات الشبان | [291 قراءة]
2 النّاصرة: وفاة الحاجة مريم عون الله حمدان | [145 قراءة]
3 الناصرة: انعقاد المؤتمر الاول لمركز شمس | [135 قراءة]
4 جسر الزرقاء: إصابة شابين إثر تعرّضهما لاطلاق نار | [134 قراءة]
5 جبهة الناصرة: أولويتنا لمظاهرة اول ايار | [133 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
2 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
3 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الحوت 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب