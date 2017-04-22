تشيلسي في نهائي الكأس بعد الاطاحة بتوتنهام

هذه النتيجة تصعد بالبلوز لنهائي البطولة بانتظار الفائز من مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي غداً ليتحدد الطرف الثاني

تمكن فريق تشيلسي من حسم ديربي لندن في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على توتنهام في مباراة مثيرة بنتيجة 4-2.البلوز صعدوا لنهائي البطولة اليوم بعد الاطاحة بالسبيرز،وكانوا قد افتتحوا التسجيل عن طريق ويليان في الدقيقة الخامسة عن طريق ركلة حرة مباشرة.



ثم تعادل السبيرز في الدقيقة 18 عن طريق هاري كين قبل أن يضيف ويليان الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 42.وفي الشوط الثاني تعادل ديلي ألي في الدقيقة 52 ثم سجل البديل هازارد الهدف الثالث لتشيلسي من تسديدة رائعة في الدقيقة 75 .وأطلق نيمانيا ماتيتش قذيفة مدوية في الدقيقة 80 وكانت بمثابة رصاصة الرحمة التي أفقدت السبيرز أي أمل ف يالمباراة.هذه النتيجة تصعد بالبلوز لنهائي البطولة بانتظار الفائز من مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي غداً ليتحدد الطرف الثاني.