نادي دبورية يضمن بقاءه في الدرجة الثانية وهبوط يافة الناصرة الى الثالثة

تقدم الفريق الدبوري، تحت اشراف المدرب هشام الزعبي، بهدف في الدقيقة الخامسة للاعبه معاذ عزايزة، وسط مباراة هجومية من قبل الطرفين

ضمن النادي الرياضي دبورية بقاءه في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب"، وذلك بعد تغلبه في مباراة الاختبار الحاسمة والفاصلة على فريق مكابي يافة الناصرة عبر ركلات الجزاء الترجيحية بخمسة أهداف مقابل أربعة، وذلك بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والاضافي والاضافي بالتعادل بهدف لكل منهما. أما الفريق الخاسر فهبط الى الدرجة الثالثة.

وقد تقدم الفريق الدبوري، تحت اشراف المدرب هشام الزعبي، بهدف في الدقيقة الخامسة للاعبه معاذ عزايزة، وسط مباراة هجومية من قبل الطرفين. وأثمرت محاولات يافة الناصرة عن هدف التعادل في الدققة السابعة والثمانين بعد مجهود فردي رائع للاعب آدم رحيّل. ولم تسجل أهداف اضافية في الشوطين الاضافيين، علما أنه كان بامكان اللاعب أفيف كوهين حسم الموقف في الدققة الأخيرة، لكنه أهدر عن قرب. وفي ركلات الترجيح سجل لاعبو دبورية الركلات الخمس عن طريق محمد محاميد وحافظ نجيدات وباراك بوحبوط ونداف ايفرا وبيان حبيب الله، بينما سجل ليافة الناصرة أحمد خطيب ومحمد عودة الله وآدم رحيّل وأحمد عابد، في حين أهدر نسيم زبن.