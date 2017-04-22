⁠⁠⁠انقلاب سيارة على المدخل الشمالي لمدينة الطيبة واصابة 3 اشخاص

وصلت قوات الشرطة الى موقع الحادث، وباشرت بتنظيم حركة السير، فيما لم تتضح حتى الأن ما هي الاسباب التي ادت الى وقوع الحادث

وقع حادث طرق على المدخل الشمالي لمدينة الطيبة اسفر عن انقلاب سيارة بعد ان اصطدمت لمركبة اخرى، مما اسفر عن اصابة ثلاث اشخاص بجراح طفيفة نقلوا على اثرها الى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج بواسطة سيارة الأسعاف التابعة لمركز تميم الطبي.هذا وقد وصلت قوات الشرطة الى موقع الحادث، وباشرت بتنظيم حركة السير، فيما لم تتضح حتى الأن ما هي الاسباب التي ادت الى وقوع الحادث.