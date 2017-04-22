بايرن ميونخ يهدر الانتصار أمام ضيفه ماينز ويتعادل معه

بهذا رفع البايرن رصيده إلى 70 نقطة بفارق 9 نقاط عن مطارده لايبزيج، فيما رفع ماينز رصيده إلى 33 نقطة وتقدم للمركز الرابع عشر

أخفق بايرن ميونخ في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه ماينز 05 على أرضية ملعب أليانز أرينا مكتفياً بالتعادل معه بهدفين في كل شبكة في إطار الجولة الثلاثين من الدوري الألماني.

بايرن يبدو أنه ما زال متأثراً بالإقصاء الدرامي أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعله يفقد تركيزه أمام ماينز خصوصاً مع تأثره على الجانب البدني بعد بذل مجهود كبير أمام الريال.بويان كريكيتش كان السباق بالتسجيل لصالح الضيوف في الدقيقة الثالثة، لكن أريين روبن عادل النتيجة للبايرن في الدقيقة 16.

فاجأ الضيف منافسه مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق دانيل بورسينيسكي في الدقيقة 40 ، إلا أن تياجو ألكانتارا أحرز التعادل في الدقيقة 73.بهذا رفع البايرن رصيده إلى 70 نقطة بفارق 9 نقاط عن مطارده لايبزيج، فيما رفع ماينز رصيده إلى 33 نقطة وتقدم للمركز الرابع عشر.وفي مواجهة أخرى زاد هيرتا برلين أوجاع فولفسبورج بتحقيقه الانتصار بنتيجة 1-0 رافعاً رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، فيما تفوق فيردر بريمن على مضيفه إنجولشتات بنتيجة 4-2 بفضل سوبر هاتريك سجله ماكس كروز.واستطاع آينتراخت فرانكفورت تحقيق الانتصار الأول له بعد 10 جولات من التعثر على حساب أوجسبورج بنتيجة 3-1.