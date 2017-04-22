اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية بايرن ميونخ يهدر الانتصار أمام ضيفه ماينز ويتعادل معه

رياضة وشباب

بايرن ميونخ يهدر الانتصار أمام ضيفه ماينز ويتعادل معه
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بايرن ميونخ يهدر الانتصار أمام ضيفه ماينز ويتعادل معه

بهذا رفع البايرن رصيده إلى 70 نقطة بفارق 9 نقاط عن مطارده لايبزيج، فيما رفع ماينز رصيده إلى 33 نقطة وتقدم للمركز الرابع عشر

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-22 21:03:44 A A

 أخفق بايرن ميونخ في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه ماينز 05 على أرضية ملعب أليانز أرينا مكتفياً بالتعادل معه بهدفين في كل شبكة في إطار الجولة الثلاثين من الدوري الألماني.

بايرن يبدو أنه ما زال متأثراً بالإقصاء الدرامي أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعله يفقد تركيزه أمام ماينز خصوصاً مع تأثره على الجانب البدني بعد بذل مجهود كبير أمام الريال.بويان كريكيتش كان السباق بالتسجيل لصالح الضيوف في الدقيقة الثالثة، لكن أريين روبن عادل النتيجة للبايرن في الدقيقة 16.

فاجأ الضيف منافسه مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق دانيل بورسينيسكي في الدقيقة 40 ، إلا أن تياجو ألكانتارا أحرز التعادل في الدقيقة 73.بهذا رفع البايرن رصيده إلى 70 نقطة بفارق 9 نقاط عن مطارده لايبزيج، فيما رفع ماينز رصيده إلى 33 نقطة وتقدم للمركز الرابع عشر.وفي مواجهة أخرى زاد هيرتا برلين أوجاع فولفسبورج بتحقيقه الانتصار بنتيجة 1-0 رافعاً رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، فيما تفوق فيردر بريمن على مضيفه إنجولشتات بنتيجة 4-2 بفضل سوبر هاتريك سجله ماكس كروز.واستطاع آينتراخت فرانكفورت تحقيق الانتصار الأول له بعد 10 جولات من التعثر على حساب أوجسبورج بنتيجة 3-1.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفرمندا: شجار بالمفرقعات بين عشرات الشبان | [291 قراءة]
2 النّاصرة: وفاة الحاجة مريم عون الله حمدان | [145 قراءة]
3 الناصرة: انعقاد المؤتمر الاول لمركز شمس | [135 قراءة]
4 جسر الزرقاء: إصابة شابين إثر تعرّضهما لاطلاق نار | [134 قراءة]
5 جبهة الناصرة: أولويتنا لمظاهرة اول ايار | [133 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
2 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
3 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الحوت 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب