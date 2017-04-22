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أخبار محليات ⁠⁠⁠تظاهرة في باقة الغربية وخيمة اعتصام دعما للأسرى الأمنيين

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المثلث الشمالي ⁠⁠⁠تظاهرة في باقة وخيمة اعتصام دعما للأسرى الأمنيين
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⁠⁠⁠تظاهرة في باقة الغربية وخيمة اعتصام دعما للأسرى الأمنيين

يشار الى ان هنالك سلسلة من النشاطات التي تقام في بلدات عربية عديدة دعما لمسيرة الاسرى ونضالهم

من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-22 20:06:56 A A

شارك العشرات من اهالي باقة الغربية وجت المثلث في تظاهرة رفع شعارات اقيمت في مركز باقة الغربية مساء السبت، ذلك تضامنا مع الأسرى الأمنيين المضربين عن الطعام، كما وتم الأعلان عن اقامة خيمة الأعتصام في نفس مكان التظاهرة.

 


هذا وقد رفع المشاركون شعارات التي تندد بسياسة القمع وسوء معاملة سلطة السجون مع السجناء الامنيين، كما واشاروا الى ان نضالهم سيكون مستمرا حتى ينال الاسرى جميع حقوقهم.يشار الى ان هنالك سلسلة من النشاطات التي تقام في بلدات عربية عديدة دعما لمسيرة الاسرى ونضالهم.

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