اصابة شاب (27 عامًا) بجراح متوسطة اثر سقوطه عن ارتفاع 4 أمتار في رهط

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيان له، انه وفي حوالي الساعة 19:16 وصل الى بدالة المؤسسة في لواء النقب بلاغًا حول وصول مصاب الى عيادة في مدينة رهط، حيث قدم الطاقم الطبي العلاج له وتم نقله الى مستشفى سوروكا في بئرالسبع لتلقي العلاج. واشار الناطق بلسان المؤسسة في بيانه ان الحديث يدور حول سقوط الشاب البالغ من العمر 27 عامًا عن ارتفاع 4 أمتار، ما ادى الى اصابته في منطقة الرأس.