الناصرة: تظاهرة للاحزاب والنشطاء تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام

تظاهر مساء السبت ، العشرات من نشطاء الاحزاب السياسية من الناصرة والمنطقة تضامنا مع الأسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام في ساحة العين بالناصرة .وقد رفع المتظاهرون شعارات " الحرية لاسرى الحرية " امعاء المضربين اقوى من ارادة السجانين" جائعون للحرية."وقد ندد المتظاهرون بسياسة الاعتقال التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية على الاسرى الفلسطينين والاعتقال التعسفي ضدهم. اضافة الى حرمانهم من ابسط الحقوق الانسانية , مطالبين الحكومة الاسرائيلية بالكف عن ممارساتها ضدهم والاستجابة لمطالبهم .



