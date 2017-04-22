المركز: إندلاع حريق في منطقة أشواك

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا جاء فيه ما يلي: "عصر اليوم السبت بمنطقة الشارون قرب " سديه ڤوربورغ " بمركز البلاد توسع حريق في حقل اشواك مجاور هناك مما اضطر الشرطة اخلاء سكان عدة منازل سكنية قريبة من خط النار هناك التي الحقت اضرارا مادية في منزل ومخزن وعدة سيارات مركونة دون تسجيل اصابات بشرية ووسط تمكن قوات الاطفاء من السيطرة على الحريق والشرطة حفاظا على السلامة العامة" وفق بيان الشرطة.