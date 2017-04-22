المركز: إندلاع حريق في منطقة أشواك قرب سديه فوربورغ والطواقم تهرع

كايد ظاهر:

اندلع حريق في منطقة أشواك بالقرب من سديه فوربورغ، في منطقة الشارون، وطواقم عديدة من الاطفاء والانقاذ هرعت إلى المكان لإخماد

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا جاء فيه ما يلي: "عصر اليوم السبت بمنطقة الشارون قرب " سديه ڤوربورغ " بمركز البلاد توسع حريق في حقل اشواك مجاور هناك مما اضطر الشرطة اخلاء سكان عدة منازل سكنية قريبة من خط النار هناك التي الحقت اضرارا مادية في منزل ومخزن وعدة سيارات مركونة دون تسجيل اصابات بشرية ووسط تمكن قوات الاطفاء من السيطرة على الحريق والشرطة حفاظا على السلامة العامة" وفق بيان الشرطة.



تصوير الشرطة

وفي بيان من المتحدّث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر جاء فيه ما يلي: "اندلع حريق في منطقة أشواك بالقرب من سديه فوربورغ، في منطقة الشارون، وطواقم عديدة من الاطفاء والانقاذ هرعت إلى المكان لإخماد الحريق وتمّ إخلاء منازل قريبة من السكان، وطالت النيران مبنى غير مسكون ومخزن وأربعة سيارات، هذا ولم يبلغ عن إصابات" وفقًا للبيان.