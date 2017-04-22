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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: تفريق متظاهرين في مظاهرة غير مرخصة تدعم الأسرى في سلوان

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القدس والقضاء الشرطة: تفريق متظاهرين في مظاهرة في سلوان
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الشرطة: تفريق متظاهرين في مظاهرة غير مرخصة تدعم الأسرى في سلوان

لوبا السمري:

قامت الشرطة بتفريق المخلين بالنظام ممسكة بزمام الامور وبحيث عادت السكينة لتسود المكان في هذه الاثناء

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-22 17:50:06 A A

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا جاء فيه ما يلي: "عصر اليوم السبت بالقدس في حي سلوان تم الخروج في تظاهرة غير مرخصة وذلك على خلفية مسألة دعم الاسرى الفلسطينيين وبحيث تخللها القاء حجارة وزجاجات حارقة على يد ملثمين وآخرين من ضمن المجموع ومما أسفر عن إصابة شرطي بجراح طفيفة بسبب حجر ومع قيام الشرطة بتفريق المخلين بالنظام ممسكة بزمام الامور وبحيث عادت السكينة لتسود المكان في هذه الاثناء" وفقًا للبيان. 

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