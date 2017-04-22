يعالون يهاجم ليبرمان ونتنياهو ويطالب الأخير بالاستقالة: لا أثق بتصرفاتكما

يعالون:

تيناهو وليبرمان يطلقون تصريحات وتهديدات في الهواء حيث هدد الاثنان باغتيال هنية وتنفيذ عملية سور واقي 2 بالضفة الغربية واغتيالات بالضفة من الطائرات لكن اي من ذلك لم يحدث

طالب وزير الأمن الاسرائيلي السابق موشيه يعالون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة من منصبه على الفور بعد أن هاجمه بسبب التحقيقات معه بتهم الفساد، كما وهاجم وزير الامن الاسرائيلي الحالي أفيغدور ليبرمان حيث أكّد يعالون: "بالتأكيد انّه لا يوجد دخان دون نار" ولو كانت التحقيقات في أي بلد أجنبي آخر، لاستقال رئيس الوزراء من منصبه بعد هذه التهم.



موشيه يعالون (تصوير Xinhua)

وأشار يعالون إلى أنّ "نتيناهو وليبرمان يطلقون تصريحات وتهديدات في الهواء حيث هدد الاثنان باغتيال هنية وتنفيذ عملية سور واقي 2 بالضفة الغربية واغتيالات بالضفة من الطائرات لكن اي من ذلك لم يحدث، لذلك أنا لا أثق بأشخاص يتصرفون بهذه الطريقة" كما قال.

وتابع يعالون قائلًا: "الهدوء السائد منذ 3 سنوات في قطاع غزة، هو هدوء غير مسبوق، وهناك تهديدات أمنية حقيقية تواجهها إسرائيل، ويجب الحذر من هذا الموضوع" كما قال، وفي النهاية أشار إلى أنّه من الأفضل عدم التدخل بالشّأن السوري، لأنّه لو تمّ التدخل لصالح طرف معين فالطرف الآخر سيستفيد لذلك يجب تحديد خطوطنا الحمراء، وفي النهاية من سريد أن ينتهك سيادتنا فسنردّ بيد من حديد" كما قال.



أفيغدور ليبرمان (تصوير: Reuters )



بنيامين نتنياهو(تصوير: Reuters )