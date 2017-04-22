لماذا يرفض الرجل الاعتذار من المرأة حتى لو أخطأ بحقها؟ اكتشفوا الأسباب

لا يحب الرجل أن تعتاد المرأة على اعتذاراته لأنه يعتبر نفسه من هو الأعلى في العلاقة والكلمة الحاسمة له وبرأيه!

تواجه الكثير من النساء المشاكل مع الشريك في العلاقة العاطفية أو العلاقة الزوجية، والأمر الذي قد يزعجها أكثر هو رفض الرجل للإعتذار منها في حال أخطأ بحقهاّ ما هي الأسباب التي تمنعه من ذلك؟ اكتشفي مع العرب.كوم..



صورة توضيحية

- لا يحب الرجل أن تعتاد المرأة على اعتذاراته لأنه يعتبر نفسه من هو الأعلى في العلاقة والكلمة الحاسمة له وبرأيه!

- يتهرب الرجل من الاعتذار من المرأة لكي لا تفضحه عيناه وترى فيهما حبه لها بصدق فيتحاشى مواجهتها والاعتذار.

- يرى الرجل أنّ اساءته للمرأة أو أذيتها يعميان قلبها بالحقد، فيتحول الى قلب قاس لا يسامح لذلك لا يتوجه اليها بالاعتذار خوفاً منه على كرامته.

- غالبًا ما يكون الرجل مقتنعًا بأنّ المرأة لا تقبل الأعذار ولهذا السبب لا يتقدم الرجل من الاعتذار منها وهي وفق ما يعتقده لا تنسى الإهانة، وعليه فإنّه يختصر الطريق ولا يعتذر.

- لا يتمتع الرجل بثقافة الاعتذار ولا يعلم كيفية توجيهه للمرأة لذلك يفضل أن يمضي من دون أن يعتذر منها فيتعالى عليها لأنها بنظره تتمتع بشخصية قوية وحازمة قد تصده مما يتعارض مع كرامته الشخصية.