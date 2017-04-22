هل تعيشون علاقة عاطفية وزوجية صحية وسليمة؟ اكتشفوا مع العرب.كوم

تابعوا معنا هذه الملعومات والتفاصيل واكتشفوا ما مدى صحة علاقتكم العاطفية والزوجية!

تمرّ العلاقة العاطفية والزوجية بالكثير من المفاجآت والتطورات والأحداث، لكن هل ما تمرون به أنتم هو ؟امر صحي وسليم بالنسبة لهذه العلاقة؟ تابعوا معنا هذه الملعومات والتفاصيل واكتشفوا ما مدى صحة علاقتكم العاطفية والزوجية!



صورة توضيحية

- إن العلاقات التي تغمرها الكثير من المشاكل والشجارات واللوم هي علاقة غير صحية، لأن الصحي هو الحوار والإفصاح عن المشاعر للآخر.

- الدراما والسلوك المؤذي يجعلان العلاقة غير صحية، لذا عليك الانتباه منها لكي لا تؤثر بشكل سلبي على حياتك اليومية.

- الخوف من الشخص الذي يحكم العلاقة هو أمر غير صحي، والمقصود أنّ الخوف يتملكك حيال قول أمور خاطئة أو حيال القيام بأشياء خاطئة خوفاً من خسارة الشخص الآخر.

- الغيرة طبيعية في العلاقة بين الشريكين ولكن التملك في العلاقة غير صحي فيصبح الأول مهووساً بتصرفات الآخر ويرغب بالسيطرة عليه بشكل كامل.

- الخلط ما بين الحاجة والحب يولد علاقة غير صحية، فمن يحتاج الشخص قد لا يكون يحبه، بل فقط يريد بناء علاقة معه كي لا يكون لوحده وأما الحب فيختلف تمامًا.

- ابتعاد الأصدقاء عنك لأنهم لا يحبون الطرف الآخر في العلاقة، غالبًا ما يعني أنّ العلاقة التي أنت فيها هي علاقة غير صحية لأن الأصدقاء من واجبهم أن يكونوا الى جانبك لا أن يبتعدوا عنك في هذه الظروف.