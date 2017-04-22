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فنانين فن عربي الفنانة هبة مجدي تضع مولودتها الأولى

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الفنانة هبة مجدي تضع مولودتها الأولى
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الفنانة هبة مجدي تضع مولودتها الأولى

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-22 16:45:32 A A

وضعت الممثلة المصرية هبة مجدي زوجة المطرب محمد محسن مولودتهما الأولى وقد أطلقا عليها اسم دهب، وكتب الفنان الأب هذا الخبر السار عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي بشّر بها جمهوره. ويشار إلى أنّ هبة مجدي قد توقّفت عن التصوير واعتذرت عن عدد من الافلام والمسلسلات بسبب حملها وولادتها.


هبة مجدي ومحمد محسن
 
وكتب محسن: "‏الحمد لله نورت الدنيا مولودتنا الأولى "دهب" بسلام. ربنا يحفظها ويبارك لنا فيها ويجعل أيامها بركة وخير، والحمد والشكر لله من قبل ومن بعد".
 

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