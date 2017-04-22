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فنانين فن عربي رغم الشائعات.. رامز جلال ينتهي من تصوير حلقات برنامجه الجديد

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رامز بنتهي من تصوير حلقات برنامج المقالب
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رغم الشائعات.. رامز جلال ينتهي من تصوير حلقات برنامجه الجديد

تدور فكرة البرنامج حول دخول ضحاياه بنفق تحت الأرض، من أجل مشاهدة المقابر الفرعونية، في جبل الموتى بالواحة، وهناك يظهر لهم شبح بداخله بعد إغلاقه عليهم.

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-23 18:21:53 A A

انتهى الفنان رامز جلال من تصوير برنامجه الجديد للمقالب في واحة سيوة، والذي سيُعرض طوال شهر رمضان المبارك، على قناة الـMBC مصر. ويحمل برنامج رامز الجديد اسم "تحت الأرض"، وتدور فكرته حول دخول ضحاياه بنفق تحت الأرض، من أجل مشاهدة المقابر الفرعونية، في جبل الموتى بالواحة، وهناك يظهر لهم شبح بداخله بعد إغلاقه عليهم.


رامز جلال

ولن يستطيع الضيوف في بعض الأحيان أن يلمسوا ذلك الشبح، أو أن يحددوا مكانه، لأنه سيكون مجرد طيف يمر بجانبهم، بفضل استعانة رامز جلال بفريق عمل من هوليوود للتحكم في المؤثرات الصوتية والبصرية.

وكان رامز جلال أعلن في السابق، عن تصويره لبرنامجه الجديد للمقالب في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل تشتيت أفكار ضيوف مقلبه، ولكنه انتهى من تصويره في الواقع في واحة سيوة. 

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