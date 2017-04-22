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فنانين فن عربي بهاء سلطان ضيف صاحبة السعادة وهذا هو صديقه المقرب

فنانين

بهاء سلطان ضيف صاحبة السعادة
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بهاء سلطان ضيف صاحبة السعادة وهذا هو صديقه المقرب

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-23 10:10:44 A A

حل الفنان المصري بهاء سلطان ضيفاً على برنامج صاحبة السعادة والذي تقدّمه الممصلة المعتزلة الكبيرة اسعاد يونس، والذي يعرض على شاشة قناة cbc المصرية. وبدا بهاء سلطان ضعيفًا جدًّا، وبشعر طويل.


بهاء سلطان واسعاد يونس

وصرّح بهاء سلطان في هذا اللقاء بعدّة تصريحات، من أبرزها كان أنه درس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية لكنه لم يكن منتظما في حضوره، وصرّح أيضًا بأنّ أكتر شخص أثّر في تطور شخصيته الموسيقية هو الموسيقار عبده داغر، وتعلم على يده الكثير. وأشار إلى أنّ الفنان تامر حسني هو من افنانين المقربين إليه من الوسط الفني وهو صديقه جدًّا.

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