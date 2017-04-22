نيكول سابا تحيي حفلها في مصر: دقيقة حداد على أرواح الشهداء

أحيت المطربة اللبنانية نيكول سابا حفل شم النسيم داخل منتجع موسي كوست براس سدر بحضور الآلاف من الشباب من مختلف الأعمار من أبناء وأسر رواد المكان.



نيكول سابا

وبمجرد صعودها على خشبة المسرح طالبت نيكول بإيقاف الحفل "دقيقة صمت" على شهداء كنائس مصر ودعت بالصبر لأهاليهم قائلة: "الحياة مستمرة لكن ضروري أن يكون لدينا ايمان بغد ومستقبل أفضل لنا ولبلادنا " وهو ما استقبله الجمهور بعاصفة من الهتافات والتصفيق.

وقدمت نيكول عدد كبير من أغانيها الشهيرة التي أشعلت وصلات الرقص طوال فقرتها منها "أنا طبعى كده"، "بحبك قوى"، "يا شغلنى بيك"، "التوتو"، "قررت"، "مش وقت كلام".. بالاضافة الى "بنت السلطان " و"حبيبي يا عيني" ..وغيرها ممنقدمتها بناء على رغبات الجمهور.