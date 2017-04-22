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عصام مخول: ما نشر في صحيفة كل العرب على لساني في قضية لقاء عودة وجنبلاط لم يكن دقيقًا

عصام مخول:

نقلت صحيفة كل العرب على لساني اني قلت ""أن جنبلاط قام بنقل مبالغ مالية ضخمة حوالي 600 مليون دولار من السعودية بطائرة اسرائيلية الى المعارضة السورية" وأنا لا أعرف بمثل هذه الرواية

أكدت على موقعي في الفيسبوك وفي نقاشي في مؤتمر الجبهة وفي غيره من المنصات ، أن هذا النقاش ليس حول سياسة وممارسات وليد جنبلاط ، مع كل ما لدي من انتقادات وخلاف حاد مع سياساته واصطفافاته الاقليمية

أكدت في نقاشي على قناعتي بأن السياق السياسي الاقليمي الذي تمر به المنطقة ، في أعقاب مؤتمر القمة العربي الاخير وطرح موضوع إقامة ناتو عربي في المنطقة في صلبه تحالف الرجعية العربية بقيادة العربية السعودية مع اسرائيل تحت جناح الولايات المتحدة الامريكية للتدخل في سوريا ولبنان واليمن وليبيا والعراق

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-22 14:34:35 A نشر: 2017-04-22 14:34:35 A