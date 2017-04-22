يافة الناصرة: إصابة رجل بجراح خطيرة بعد تعرضه للدهس

عمّمت المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاءف فيه ما يلي: "ظهيرة اليوم السبت في يافة الناصرة وقع حادث طرق تخلله توقف سيارة عابرة قبل ممر عبور مشاة لتمكين مواطن من السكان هناك (59 عاما) من العبور الا أنّ سيارة خصوصية أخرى عابرة قامت خلال انهماك المواطن الاول بالعبور اصطدمت بالسيارة الأولى المتوقفة وذلك من الخلف ومن ثمّ هربها، ما أسفر عن إصابة المواطن العابر بجراح بالغة ومستقلي السيارة بجراح وصفت بالطفيفة، وتمّ إحالتهم للعلاج في المستشفى وسط مواصلة الشرطة أعمال البحث وراء السيارة الضالعة الهاربة جنبًا لمباشرتها التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات" وفقًا للبيان.