النّاصرة: حزب الوفاء والإصلاح في وقفة إحتجاجيّة تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام

رئيس حزب الوفاء والإصلاح، الشيخ حسام أبو ليل:



الأسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية لا حباً في الجوع ولكن رفضاً لسياسة القهر والإذلال وأمام عدوٍ شرس وظالم وهم يطالبون بأبسط الحقوق الإنسانية

نقول للمؤسسة الاسرائيلية بأن يكونوا إنسانيين بالرغم من انها مؤسسة إحتلاليّة وظالمة وتلاحقنا جميعًا في الداخل وفي كل مكان وعليهم فقط تطبيق المواثيق الدولية وليس أكثر



بالنسبة لليهود المتدينين الذين قاموا بالشواء أمام سجن عوفر فهذه دلالة على الحقارة وهدفهم إستفزاز مشاعر الاسرى الذين يدفعون ضريبة حريتهم وكرامتهم وحريتهم

أقام حزب الوفاء والإصلاح ظهر اليوم السبت، وقفة إحتجاجيّة في ساحة العين في الناصرة، وذلك تضامنًا مع الأسرى ودعمًا لمطالبهم ونصرةً لهم في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضونها لإنتزاع أبسط حقوقهم الإنسانية من براثن المؤسسة الإسرائيلية.



رئيس حزب الوفاء والإصلاح الشيخ حسام أبو ليل

هذا، ورفع المتظاهرون بعض الشعارات، ومنها: "الجوع ولا الركوع"، "لا لمنع الزيارات عن أسرانا البوسل"، "تحية إعزاز وفخر لأسرى الحرية"، وغيرها.

وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع رئيس حزب الوفاء والإصلاح، الشيخ حسام أبو ليل، قال: "إن شعبنا يحب الحرية والعيش بكرامة، وإذا ما مُسّت ثوابته فلن يبخل أن يجود بما يستطيع ليحافظ على كرامته، وإن الأسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية لا حباً في الجوع ولكن رفضاً لسياسة القهر والإذلال وأمام عدوٍ شرس وظالم وهم يطالبون بأبسط الحقوق الإنسانية المستحقة للأسير ومكان أسرى الحرية الطبيعي بين أهليهم آمنين سالمين، فواجب علينا نصرتهم والوقوف معهم دعماً لمطالبهم العادلة حتى يأتي اليوم وينكسر القيد وإلى الأبد وهم منتصرون".

تحرير الاسرى

وتابع حديثه بالقول: "كما أن لجنة الحريات دعت لمثل هذه الوقفات التضامنية مع الاسرى ونشهد في هذه الايام وقفات كثيرة لنقول لجميع الاسرى أننا معكم وأنتم تاج لرؤوسنا فأنتم ترفعون همّ وطنية المسجد الاقصى وكل ثوابتنا الفلسطينيّة وهي أيضًا رسالة لجميع القيادات الفلسطينية والعامية لكي ينتبهوا وأن يقوموا بواجبهم لتحرير هؤلاء الاسرى لينالوا حقوقهم وكرامتهم وحريتهم، ونقول للمؤسسة الاسرائيلية بأن يكونوا إنسانيين بالرغم من انها مؤسسة إحتلاليّة وظالمة وتلاحقنا جميعًا في الداخل وفي كل مكان، وعليهم فقط تطبيق المواثيق الدولية وليس أكثر وأن يعطوا الاسرى حقوقهم الطبيعية وأن يعاملوا بطريقة أفضل داخل السجون"



وإختتم أبو ليل قائلا: "أمّا بالنسبة لليهود المتدينين الذين قاموا بالشواء أمام سجن عوفر فهذه دلالة على الحقارة وهدفهم إستفزاز مشاعر الاسرى الذين يدفعون ضريبة حريتهم وكرامتهم وحريتهم، وأعتبر هذا الشيء لا إنساني وعملية نكراء بحق الاسرى وبحق الفلسطينيين جميعًا".



صور خلال التظاهرة