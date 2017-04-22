نيمار لاعب كرة القدم الوحيد على قائمة الشخصيات الأكثر نفوذا و تأثيرا في العالم

تمّ تصنيف نيمار ضمن قائمة الرياضيين، لكنه الوحيد في فئة كرة القدم

تواجد اسم نجم المنتخب البرازيلي ونادي برشلونة الاسباني، نيمار دا سيلفا، في قائمة مجلة "Time" الأمريكية، قائمة عام 2016 لـ 100 شخصية أكثر نفوذا و تأثيرا في العالم، وتمّ تصنيف نيمار ضمن قائمة الرياضيين، لكنه الوحيد في فئة كرة القدم.





نيمار



يذكر أنّ المجلة تثوم بإصدار هذه القائمة سنويا، وتأتي الأسماء من دون ترتيب، لكنها مقسمة حسب مجالات النشاط المختلفة، منها السياسة، والرياضية والفن غيرها. يذكر أنّ المجلة تثوم بإصدار هذه القائمة سنويا، وتأتي الأسماء من دون ترتيب، لكنها مقسمة حسب مجالات النشاط المختلفة، منها السياسة، والرياضية والفن غيرها.

هذا، وجاء في قائمة الرياضيين الأكثر نفوذا وتأثيرا ، كل من، الايرلندي كونر ماكغريغور، بطل العالم للفنون القتالية المختلطة (UFC)، للوزن الخفيف، في فئة "المبدعين". والأمريكي ليبرون جيمس، نجم فريق "كليفلاند كافالييرز"، في قائمة "الجبابرة". كما شملت القائمة ممثلين عن لعبة كرة القدم الأمريكية، وهما، توم برادي وكولن كابيرنيك، إضافة إلى لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايليز.