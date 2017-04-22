العالمية سكارليت جوهانسون تواجه مجرمًا خطيرًا

فيلم جوهانسون الجديد بعنوان Ghost in the Shell حقق إيرادات تجاوزت 150 مليون دولار أميركي

تعيش النجمة العالمية سكارليت جوهانسون حالة من السعادة بسبب النجاح الذي يحققه أحدث أفلامها Ghost in the Shell، والذي أطلقته شركة "AFD" وحقق إيرادات تجاوزت 150 مليون دولار أميركي، منذ طرحه في دور العرض الأميركية قبل 3 أسابيع.



سكارليت جوهانسون

يذكر أنّ أحداث الفليم تدور في إطار تشويقي حول أحد العملاء السريين في جهاز الأمن القومي الياباني والمتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويبرز الفيلم العديد من الأحداث والصعوبات التي تواجهها جوهانسون، والتي تجسد دور بطلة لديها قوى خارقة.

وإضافة إلى جوهانسن، يشارك في بطولة الفيلم: جوليت بينوش،مايكل بيت، تاكيشي كيتانو، ومقتبس عن رواية الكاتب الياباني ماساموني شيرو، ومن إخراج روبرت ساندرس.