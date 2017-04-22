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فنانين فن عربي ديانا كرزون بإطلالة ملكية في نجم الأردن..صور

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ديانا كرزون بإطلالة ملكية في نجم الأردن..صور
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ديانا كرزون بإطلالة ملكية في نجم الأردن..صور

إطلالة ساحرة وأنيقة لديانا كرزون حملت توقيع المصمم الأردني حسين البيطار

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-22 16:45:40 A A

كعادتها، أطلت النجمة الأردنية ديانا كرزون على جمهورها من خلال البرايم الثامن من برنامج المواهب الغنائي "نجم الأردن"، حيث تألقت بإطلالة ساحرة وأنيقة، حملت توقيع المصمم الأردني حسين البيطار. واهتم بمكياج ديانا شامل شروخ، وبتسريحتها غيث الطويل من صالون اوهير.

هذا، وقد شاركت كرزون محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور وفيديوهات من الحلقة، لتنهال عليها علامات الاعجاب والتعليقات الايجابية من المعجبين، الذي وصفوا اطلالة فنانتهم بالملكية والساحرة. 

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