الممثل عمرو سعد يواصل تصوير مسلسله الرمضاني القادم

سعد يجسد في المسلسل دور شاب من أسرة بسيطة إسمه "حسن"، يعيش في إحدى الحارات الشعبية، ويتورط مع مافيا تجارة الآثار

يواصل النجم والممثل المصري عمرو سعد تصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني القادم "وضع أمني"، حيث نشر عمرو مجموعة من الصور له في كواليس التصوير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وشارك جمهوره ببعض الكلمات حول الأجواء هناك ووعدهم بعمل فني مميز ومفاجأة كبيرة.



عمرو سعد



يذكر أنّ سعد يجسد في المسلسل دور شاب من أسرة بسيطة إسمه "حسن"، يعيش في إحدى الحارات الشعبية، ويتورط مع مافيا تجارة الآثار، ويواجه الكثير من المشكلات ويرتبط بعلاقة حب مع فتاة تجسد دورها، ريهام حجاج، وتدور الأحداث في إطار إجتماعي تشويقي.



ويشارك في المسلسل نخبة من الممثلين، نذكر منهم: صلاح عبد الله، رانيا منصور، ياسر علي ماهر، حمدي الوزير، أحمد عبد الله محمود،نهال عنبر، وغيرهم. والعمل من إخراج مجدي أحمد علي، وإنتاج شركة سينرغي.