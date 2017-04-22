ما هي حقيقة ارتباط النجمين كاظم الساهر ولطيفة؟

التونسية لطيفة:

دائما وفي أي عمل فني يجمعني بأي فنان أخر تكثر الشائعات

ترددت شائعات في الفترة السابقة تؤكد وجود علاقة غرامية بين الفنان العراقي كاظم الساهر والفنانة لطيفة التونسية، حيث خرجت الأخيرة بتصريحات تنفي من خلالها كل ما ذكر، وقالت:"علاقتي بكاظم كانت مقتصرة على حدود العمل فقط"، بحسب ما أوضحته في برنامج تلفزيوني مؤخرًا.



لطيفة التونسية

وأشارت لطيفة إلى أنّه "دائما وفي أي عمل فني يجمعها بأي فنان أخر تكثر حوله الشائعات". وعن ألبومها الجديد أكدت لطيفة أنها بصدد التحضير لألبوم يضم 8 أغنيات جديدة، منهم أغنية "ياللي" التي طرحت مؤخرا مع الفنان الشعبي المصري أحمد شيبه، إضافة إلى إعادة أغنية "لما راح الصبر منه" للفنانة شريفة.



كاظم الساهر