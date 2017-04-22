إنريكي يستعد لآخر وأهم كلاسيكو في مشواره كمدرّب لبرشلونة: سأتفوق وأنجح

قاد إنريكي برشلونة في خمس مباريات كلاسيكو بالليجا منها مباراتين في موسم 2014-15

لويس إنريكي:



هذه المباراة الاخيرة التي أقود فيها فريقي برشلونة ضمن كلاسيكو الارض أعد الجماهير بأننا سنفوز وسأختتم مسيرتي معهم بتفوق ونجاح ولا احد يستطيع أن يفوز علينا

صرّحت إحدى الصحف الاسبانيّة اليوم السبت أنّ لويس إنريكي مارتينيز يخوض يوم غد الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو مباراة الكلاسيكو رقم 32 له في الليجا والأخيرة له كمدرب في الفريق الأول لبرشلونة، وكذلك الأكثر حسما، والتي سيبحث فيها عن ترجيح كفة الانتصارات له كمدرب على الملكي، الذي فاز عليه في مناسبتين وخسر في مثليهما وتعادل في أخرى، وذلك منذ وصوله لقيادة البلاوجرانا في موسم 2014-15.



لويس إنريكي

ورغم أن كل مباريات الكلاسيكو لها مذاق خاص للغاية، لكن لقاء غد الاحد سيكون بالتأكيد الأكثر أهمية في مشوار المدير الفني للبرسا والذي سيكمل الشهر القادم عامه الـ47. فحظوظ حامل اللقب الحالي لليجا تعتمد بالأخص على الفوز على غريمه الأزلي في الكلاسيكو، وانتظار سقوطه في فخ هزيمة أخرى من الست المتبقية لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

فهذه الظروف الاستثنائية لم تتكرر خلال المواسم الماضية قبل الكلاسيكو، سواء لأن مباراة القمة كانت تقام في مستهل الموسم، أو لأن برشلونة في الأغلب كان يعتمد على نتائجه المتبقية لرفع اللقب. فحتى هذا الوقت، قاد لويس إنريكي برشلونة في خمس مباريات كلاسيكو بالليجا، منها مباراتين في موسم 2014-15 (فاز في كامب نو 2-1 وخسر في البرنابيو 1-3) ومثلهما في الموسم الماضي (فاز في البرنابيو 0-4 وخسر على كامب نو 1-2).

أمّا المباراة الأخيرة، على ملعب كامب نو، فانتهت بتعادل برشلونة، في لقاء شهد تقدم أصحاب الضيافة بهدف أول للويس سواريز (ق53)، لكن ريال مدريد عاد وأدرك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عبر مدافعه “المطرقة” سرخيو راموس. وكان هذا هو الكلاسيكو رقم 31 للويس إنريكي، الذي ارتدى القميص الأبيض في خمسة مواسم، وقميص البلاوجرانا في ثمانية.



وصرّح إنريكي في حديثه قائلا: "هذه المباراة الاخيرة التي أقود فيها فريقي برشلونة ضمن كلاسيكو الارض، أعد الجماهير بأننا سنفوز وسأختتم مسيرتي معهم بتفوق ونجاح ولا احد يستطيع أن يفوز علينا فنحن فريق قوي نملك لاعبين أقوياء وسنرى ذلك يوم غد الاحد".