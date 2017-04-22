تشافي يكشف عن أبرز لاعبي الريال وبرشلونة في الكلاسيكو المرتقب!

أوضح اللاعب الإسباني عن أبرز اللاعبين في تلك المواجهة حيث اختار بنزيما ورونالدو من الريال وميسي وسواريز من برشلونة مشيرا إلى أن الرباعي هو الأفضل

أشار تشافي هرنانديز حول مباراة الكلاسيكو الذي ستشهده الجولة الثالثة والثلاثين من الليجا، كاشفا عن أبرز اللاعبين من كلا الفريقين.





تشافي هرنانديز

فقد أَكّد بِدورة تشافي على صعوبة المباراة على الفريقين مع توقعاته بأن تكون مباراة كبيرة نظرًا لطموح كلا منهما في تحقيق الانتصار وحصد نقاط اللقاء. هذا وقد أُوضح اللاعب الإسباني عن أبرز اللاعبين في تلك المواجهة حيث اختار بنزيما ورونالدو من الريال وميسي وسواريز من برشلونة مشيرا إلى أن الرباعي هو الأفضل الذي يعول عليه مدربا الفريقين الكثير.