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رياضة وشباب رياضة عالمية بارتوميو يغيب عن مآدبة غذاء الكلاسيكو: سأكتفي بحضور المباراة فقط!

رياضة وشباب

بارتوميو يغيب عن مآدبة غذاء الكلاسيكو
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بارتوميو يغيب عن مآدبة غذاء الكلاسيكو: سأكتفي بحضور المباراة فقط!

قرّر الريال أن تقام مآدبة الكلاسيكو المقبل في القاعة الشرفية للبيرنابيو والتي حام حولها الكثير من الجدل بسبب تصريحات بيكيه 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-22 17:28:24 A A

أكّدت وسائل الإعلام الكتالونية حول غياب جوسيب ماريا بارتوميو عن مآدبة غذاء الريال قبل كلاسيكو الارض المرتقب يوم غد الاحد، بحيث سيكتفي بحضور المباراة فقط.


جوسيب ماريا بارتوميو

هذا، وقد قرّر الريال أن تقام مآدبة الكلاسيكو المقبل في القاعة الشرفية للبيرنابيو والتي حام حولها الكثير من الجدل بسبب تصريحات بيكيه حول حضور مسؤولي الدولة وأصحاب السلطة بها في المباريات في إشارة لتواطؤ النادي مع المسؤولين.

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