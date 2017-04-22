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رياضة وشباب رياضة عالمية تقارير: إنريكي يفكر بالعودة إلى 3-4-3 في الكلاسيكو وبرشلونة يفتقد المهاجم نيمار

رياضة وشباب

إنريكي يفكر بالعودة إلى 3-4-3 في الكلاسيكو
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تقارير: إنريكي يفكر بالعودة إلى 3-4-3 في الكلاسيكو وبرشلونة يفتقد المهاجم نيمار

أشارت سبورت إلى ضرورة الدفع بأربعة لاعبين في خط الوسط عبر إقحام سيرجيو روبيرتو في عمق الملعب

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-22 18:47:59 A A

"الخطة المتوقع أن يعتمدها لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم غد الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو وهي خطة 3-4-3"، وفقًا لما نشرته صحيفة سبورت الإسبانية.


نيمار وميسي وسواريز

وأكّدت الصحيفة في تقريرها على أن إنريكي سيعتمد خطة 3-4-3 في الكلاسيكو رغم أنه لم يلعب بها في مباراة العودة أمام يوفنتوس، وذلك لأنه لم يكن يملك سوى مدافعين في المحور هما جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي. ومع عودة ماسيكيرانو، أصبح بإمكان إنريكي اللعب بالخطة التي يفضلها في الفترة الأخيرة عبر الدفع بثلاثة مدافعين في الخلف والاعتماد على 4 لاعبين في خط الوسط.

وأضافت التقرير أن "خط وسط برشلونة لن يتمكن من التفوق على خط وسط ريال مدريد (كاسيميرو – كروس – مودريتش) على الصعيد البدني والفني إن لعب بثلاثة لاعبين فقط". وأشارت سبورت إلى ضرورة الدفع بأربعة لاعبين في خط الوسط عبر إقحام سيرجيو روبيرتو في عمق الملعب، مع تواجد بوسكيتس كلاعب محوري، وأمامه الثنائي إيفان راكيتيتش وأندريس إنييستا، ويمكن أيضاً الدفع بأندريه جوميز المميز من الناحية البدنية بحسب وجهة نظر الصحيفة.

في خط الهجوم، سيفقد برشلونة لخدمات نيمار، وبالتالي من المتوقع أن يبدأ إنريكي بباكو الكاسير الذي قدم مردود طيب أمام ريال سوسيداد في هذا المركز.

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