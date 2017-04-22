قصة الكنز الخفي لطلاب الابتدائية

في يوم من الايام كان هناك رجلا عجوزا كان لديه أربعة أبناء، والابناء الأربعة كانوا كسالي للغاية ، وفي يوم ما ، سقط الرجل العجوز مريضا وقضي أيامه الأخيرة في السرير ، وكان قلقا كثيرا علي مستقبل أبنائه ، فهم كانوا يرفضون العديد من فرص العمل ، وتدهورت صحة الرجل العجوز يوم بعد يوم ، وقرر وقتها الرجل العجوز أن يتحدث إلى أبنائه بشأن مستقبلهم، ومع ذلك، لم يستمع اليه أبنائه.



صورة توضيحيّة



وأخيرا قرر الرجل العجوز لعب خدعة علي ابنائه لكي يجعلهم يدركون أهمية العمل، وبالفعل دعا جميع أبنائه، وقام بالسماح لهم بالجلوس على مقربة منه على سريره، وقال أن لديه صندوق كنز ملئ بالعملات الذهبية والأحجار الكريمة الباهظة الثمن ، وأراد أن يشارك الكنز بالتساوي بين اولاده الأربعة.



كان اولاده الاربعة في غاية السعادة، وسألوا والدهم اين وضع الكنز هذا ، وأجابهم الرجل العجوز قائلا "لا أستطيع أن أتذكر بالضبط المكان الذي خبأت فيه الكنز، ومع ذلك، كل ما اتذكره هو انني دفنت الكنز في مربع أرضنا ، ولكنني لست متأكدا حقا من المكان الذي خبأت فيه الكنز في مربع ارضنا ".

وعلى الرغم من أن الأبناء الكسالي كانوا سعداء، الا انهم كانوا يشعرون بالحزن لأن الرجل العجوز قد نسي المكان الذي خبأ فيه الكنز، وبعد بضعة أيام، توفي الرجل العجوز ، وبعدها قرر الأبناء الاربعة حفر الأرض للعثور على الكنز في مربع ارضهم كما اخبرهم والدهم العجوز.



واخذوا يعملون بجد وقاموا بحفر أرضهم ، ولكنهم لم يتمكنوا من العثور على أي صندوق لاي كنز في الأرض ، وأخيرا وبعد حالة من اليأس ، قرر الابناء الاربعة حفر بقعة في أرضهم حيث كانت هذه البقعة مختلفة بعض الشيء عن بقية المنطقة، فكانوا الأبناء الكسالي يعتقدون أن الكنز دفن في تلك البقعة ، واخذوا يحفرون مكان محدد للغاية، ولكنهم لم يحصلون على شيء سوى الماء.

كان هناك أحد المارة الذين لاحظوا الأرض والمياه المتدفقة واخذوا يتحدثون مع الأبناء الاربعة عن هذا الخير وكيف انهم يمكنهم استخدامه في الزراعة ، واخذ الابناء بنصيحته، وقاموا بزرع بذور الخضروات، واخذوا يزرعون الخضروات والنباتات المزهرة في أرضهم، فقد كانت الأرض خصبة جدا مع مياه وفيرة، وفي غضون أسابيع قليلة، أصبح لديهم حديقة خصبة مع خضروات مغذية ، وباع الابناء الأربعة محصول الخضروات بسعر جيد وحصلوا على مبلغ جيد من المال.

ومع مرور الوقت ، بدأوا ان يدركوا أن العمل الشاق هو الذي كان يشار إليه باسم "صندوق الكنز" من قبل والدهما ، وتدريجيا، تغلب الابناء الأربعة علي الكسل، وعملوا بجد، وحصلوا علي المزيد من المال وعاشوا في سعادة ، وفي النهاية نتعلم من هذه القصة احد اجمل قصص الاطفال ان العمل الشاق هو الذي يشفع لصاحبه دائما.