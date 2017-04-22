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أخبار محليات العثور على شخص داخل شقة في مجدال هعيمك وقد فارق الحياة

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الناصرة والقضاء العثور على شخص داخل شقة في مجدال هعيمك متوفى
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العثور على شخص داخل شقة في مجدال هعيمك وقد فارق الحياة

كايد ظاهر:

تمكّنت الطواقم التي وصلت من محطة الناصرة من اقتحام الشقة واتّضح أنّ بداخلها وعلى ما يبدو شخصًا قد فارق الحياة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-22 11:48:49 A A

أفاد المركّز والمتحدّث باسم سلطة الإطفاء والانقاذ كايد ظاهر بأنّه: "استلمت سلطة الاطفاء والانقاذ بلاغًا حول وجود شخص داخل شقة سكنية في مجدال هعيمك وهو بحالة خطيرة، وتمكّنت الطواقم التي وصلت من محطة الناصرة من اقتحام الشقة واتّضح أنّ بداخلها وعلى ما يبدو شخصًا قد فارق الحياة، وتمّ نقل الحالة إلى الطواقم الطبية" وفقًا للبيان.

 

 

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