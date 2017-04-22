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مجتمع قصة من الحياة شابة (26 عامًا): أحب شابا من دولة أخرى واستصعب أن أترك أهلي

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شابة (26 عامًا): أحب شابا من دولة أخرى
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شابة (26 عامًا): أحب شابا من دولة أخرى واستصعب أن أترك أهلي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-24 14:31:05 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

 أنا شابة عمري 26 عامًا، أحب شابا ولكنّه من دولة أخرى! وقال لي بأنّه يريد أن يرتبط بي وأنا أحبه حقًا وأريد أن ارتبط به ولكني لا أستطيع تقبل فكرة أني سأترك أهلي وبلدي وأسكن في مكان بعيد!! ماذا أفعل؟ 


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