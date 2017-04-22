شابة (26 عامًا): أحب شابا من دولة أخرى واستصعب أن أترك أهلي

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الرسالة كالتالي:

أنا شابة عمري 26 عامًا، أحب شابا ولكنّه من دولة أخرى! وقال لي بأنّه يريد أن يرتبط بي وأنا أحبه حقًا وأريد أن ارتبط به ولكني لا أستطيع تقبل فكرة أني سأترك أهلي وبلدي وأسكن في مكان بعيد!! ماذا أفعل؟



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