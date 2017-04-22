+Galaxy S8 في أول تحديث له بعد ساعات من طرحه

تم رصد هذا التحديث في كل من بلجيكا وألمانيا حتى الآن، ولكن من المفترض أن يشق طريقه للمزيد من الأسواق في الأيام القادمة

أصبح الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 متاحين للشراء في العديد من البلدان حول العالم، وعلى الرغم من أن الهاتف +Galaxy S8 وصل للتو إلى السوق، فقد تلقى اليوم أول تحديث له. لذلك، إذا قمت بشراء الهاتف +Galaxy S8 للتو، فلا تتفاجأ إذا وجدت أن هناك تحديثًا بإنتظارك بمجرد أن تقوم بتشغيل الجهاز.





صورة توضيحية

حاليًا، يتم طرح هذا التحديث في أوروبا، وقد تم رصد هذا التحديث في كل من بلجيكا وألمانيا حتى الآن، ولكن من المفترض أن يشق طريقه للمزيد من الأسواق في الأيام القادمة. كما هو الحال دائما مع التحديثات عبر الهواء، فقد يستغرق هذا التحديث بعض الوقت قبل أن يصل لكافة ملاك الهاتف +Galaxy S8 في جميع أنحاء العالم. خذ بعين الإعتبار أيضا أنه إذا قمت بشراء +Galaxy S8 من إحدى شركات الإتصالات، فقد تضطر للإنتظار لفترة أطول قبل الحصول على هذا التحديث.