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تكنولوجيا هواتف ذكية هواتف iPhone المستقبلية قد لا تأتي بشكل مسبق مع محوّل السماعات!

تكنولوجيا

هواتف iPhone المستقبلية دون محوّل السماعات
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هواتف iPhone المستقبلية قد لا تأتي بشكل مسبق مع محوّل السماعات!

المستخدمون الذين يملكون السماعات السلكية لا يزال بإمكانهم توصيل أجهزتهم مع هواتف iPhone

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-23 10:10:50 A A

عندما قررت شركة آبل إزالة منفذ السماعات من الهاتفين iPhone 7 و iPhone 7 Plus في العام الماضي، قررت الشركة تعويض المستخدمين عن هذا القرار من خلال تضمين محول في علبة التعبئة الخاصة بالهاتفين يقوم بتحويل منفذ Lightning إلى منفذ 3.5mm المخصص للسماعات التقليدية. وهذا يعني أن المستخدمين الذين يملكون السماعات السلكية لا يزال بإمكانهم توصيل أجهزتهم مع هواتف iPhone.


صورة توضيحية

ومع ذلك، يبدو أنه في المستقبل قد تتوقف شركة آبل عن تضمين هذه المحولات مع هواتف iPhone. في مذكرة بحثية للمستثمرين، أشار المحلل Blayne Curtis من المؤسسة المالية Barclays بأنه يعتقد بأن هواتف iPhone القادمة في العام المقبل لن تأتي بعد الآن مع الملحق الذي يقوم بتحويل منفذ Lightning إلى منفذ 3.5mm، على الرغم من أنه يتوقع أن تقوم شركة آبل بتضمين تلك المحولات في هواتف iPhone القادمة هذا العام.

هذا يبدو منطقيا لأنه يمكننا أن نتصور بأن شركة آبل تعوّل على المزيد من سماعات الرأس اللاسلكية أو إستخدام Lightning كموصل للسماعات. في الواقع، عندما قامت شركة آبل بإزالة منفذ السماعات 3.5mm في هواتف iPhone 7، أوضحت العديد من الشركات المتخصصة في صناعة السماعات أنها غير منزعجة من قرار آبل.

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