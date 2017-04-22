ميزة جديدة من جوجل للتطبيقات على هواتف الأندرويد

تعمل هذه الميزة على توسيع نطاق تحديث متجر "جوجل بلاي" بشكل يمنحك مزيدًا من التحكم في "التطبيقات والألعاب"

في الوقت الذي يمكن لذاكرة الهاتف أن تتأثر كفاءتها سلبيًا بسبب وجود العديد من التطبيقات التي لا يلجأ إليها المستخدم، تسعى شركة "جوجل" لإطلاق ميزة جديدة تساعدك فى تنظيف هاتفك الأندرويد من التطبيقات التى لا يتم استخدامها.





صورة توضيحية

وتعمل هذه الميزة على توسيع نطاق تحديث متجر "جوجل بلاي" بشكل يمنحك مزيدًا من التحكم في "التطبيقات والألعاب"، فإذا كان لديك عدد كبير من التطبيقات التي لم تستخدمها لفترة طويلة، يمكنك التخلص منها جميعا مرة واحدة، وتسمح أيضًا بتحديث التطبيقات وتحميلها بشكل أسهل وأسرع.