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تكنولوجيا تطبيقات جديدة ميزة جديدة من جوجل للتطبيقات على هواتف الأندرويد

تكنولوجيا

ميزة جديدة للتطبيقات على هواتف الأندرويد
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ميزة جديدة من جوجل للتطبيقات على هواتف الأندرويد

تعمل هذه الميزة على توسيع نطاق تحديث متجر "جوجل بلاي" بشكل يمنحك مزيدًا من التحكم في "التطبيقات والألعاب"

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-22 16:45:39 A A

في الوقت الذي يمكن لذاكرة الهاتف أن تتأثر كفاءتها سلبيًا بسبب وجود العديد من التطبيقات التي لا يلجأ إليها المستخدم، تسعى شركة "جوجل" لإطلاق ميزة جديدة تساعدك فى تنظيف هاتفك الأندرويد من التطبيقات التى لا يتم استخدامها.


صورة توضيحية 

وتعمل هذه الميزة على توسيع نطاق تحديث متجر "جوجل بلاي" بشكل يمنحك مزيدًا من التحكم في "التطبيقات والألعاب"، فإذا كان لديك عدد كبير من التطبيقات التي لم تستخدمها لفترة طويلة، يمكنك التخلص منها جميعا مرة واحدة، وتسمح أيضًا بتحديث التطبيقات وتحميلها بشكل أسهل وأسرع.

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