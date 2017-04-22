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تكنولوجيا تطبيقات جديدة تقارير: حجب مكالمات الصوت والفيديو في تطبيق ماسنجر!

تكنولوجيا

حجب مكالمات الصوت والفيديو في تطبيق ماسنجر
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تقارير: حجب مكالمات الصوت والفيديو في تطبيق ماسنجر!

لم تفلح محاولات العديد من النشطاء إستعادة هذه الخاصية مهما كان نوعية أجهزتهم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-22 12:33:49 A A

على رغم عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن من جهاز تنظيم الاتصالات أو غيره يفيد بقطع خدمات المكالمات الصوتية والفيديو من تطبيق ماسنجر الخاص على "فيسبوك"، إلا أن آلاف الشكاوى وردت إلى جهاز تنظيم الاتصالات من حجب هذه الخدمة منذ نحو 24 ساعة فقط.


صورة توضيحية 

علمًا انه لم تفلح محاولات العديد من النشطاء إستعادة هذه الخاصية مهما كان نوعية أجهزتهم. كما ونشرت صفحة ثورة الإنترنت على موقعها في الفيسبوك بأنه تم منع المكالمات والألعاب الأون لاين أيضًا، متسائلة: "هل هذا الإجراء لحماية أرباح الشركات وزيادتها، أم أنه بغرض إحكام الرقابة؟".

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