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شباب وصبايا جمالك سيدتي خطوات لتطبيق مكياج الوجه الطويل

شباب وصبايا

خطوات لتطبيق مكياج الوجه الطويل
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خطوات لتطبيق مكياج الوجه الطويل

تعلّمي مع العرب.كوم الخطوات الأساسية 

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-23 07:25:25 A A

عزيزتي حواء، إذا كنت من صاحبات الوجه الطويل فعليك أن تعلمي أنّ له مكياجه الخاص الذي يزيد من روعة جمالك وتألقك.. تعلّمي مع العرب.كوم الخطوات الأساسية التي يجب إتباعها لإتقان تطبيق مكياج الوجه الطويل.

 
صورة توضيحية

- طبّقي كريم الأساس المناسب للون البشرة، ولا تنسي أن تختاري البودرة بدرجة أغمق من لون كريم الأساس لتطبقيها على الوجه، خصوصاً الخدين والجبين والعينين.

- وزّعي ظلال العيون المناسبة للوجه الطويل، واختاري الألوان الترابية التي تزيد من بساطة إطلالة المرأة، ولا تظهر الوجه في حالة مبالغ بها. إستعيني بظلال العيون ذات اللون البنيّ أو البيج أو الذهبيّ أو الألوان النيود، وارسمي حدود العينين بهذه الظلال بدءاً من الجهة الداخلية وصولاً إلى الجهة الخارجية.

- طبّقي الماسكارا بكثافة على الرموش لمنحها الطول المناسب والكثافة الكثيرة لتبدو أكثر جمالاً وروعةً لا سيما في حال كنت تملكين رموشاً صغيرة.

- إستعيني بالآيلاينر البنيّ لرسم حدود العين مع رسم خطّ ناعم بالقرب من الرموش، مع مدّه قليلاً إلى الخارج، لتمنحي عينيك نظرةً ناعمة مفعمة بالأنوثة.

- طبّقي بودرة الخدين ذات اللون النيود أو البرونزيّ المائلة إلى اللون الترابيّ، لإطلالة طبيعية تمنح الوجه نعومة غير مبالغ بها، على خلاف الألوان الوردية القوية.

- وأخيرًا، اختاري أحمر شفاه متناسقًا مع لون بشرتك، ويمكنك أن تختاري الألوان القوية التي تجذب الأنظار إلى الشفتين وتبعدها عن الشكل الطويل للوجه. 

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