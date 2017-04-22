اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية كلوب: نحتاج للجماهير ولحماسهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية

رياضة وشباب

كلوب: نحتاج للجماهير من أجل تحقيق نتائج إيجابية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

كلوب: نحتاج للجماهير ولحماسهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية

يورجن كلوب:

سنحتاج إلى اللعب بشغف سبق وقلت إن الأمر لا يتعلق فقط بتقديم أفضل أداء على أرض الملعب بل يتعلق أيضًا بتحقيق النتائج المطلوبة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-22 14:34:31 A A

أشاد يورجن كلوب ، المدير الفني لفريق ليفربول، بالدور الذي تلعبه جماهير الفريق، خلال المباريات، مؤكدًا أن "النتائج الإيجابية تأتي عندما تكون الأجواء حماسية في مدرجات ملعب المباراة".


يورجن كلوب
ونوّه يورجن كلوب، وفقًا لما ورد عن الموقع الرسمي للنادي: "سنحتاج إلى اللعب بشغف، سبق وقلت إن الأمر لا يتعلق فقط بتقديم أفضل أداء على أرض الملعب، بل يتعلق أيضًا بتحقيق النتائج المطلوبة".

وأضاف: "غالبًا ما ننجح في فعل ذلك عندما نمتلك خطة جيدة، لكن لا يوجد أدنى شك بأننا نحتاج إلى شغف الجماهير في مدرجات الملعب، أمامنا مباراتين خارج ديارنا، وأشعر بأننا لم نلعب على الآنفيلد منذ ثمانية أسابيع. يجب علينا بذل قصارى جهدنا أمام كريستال بالاس، الأمر سيكون جيد إذا تمكنا من بدء المباراة بأجواء رائعة في مدرجات الملعب".

ويستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس، على ملعب الاَنفيلد، بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 6 من مسلسل رائحة الإبن مترجمة | [406 قراءة]
2 فوز هبوعيل أبناء زلفة على كفرقرع | [340 قراءة]
3 الحلقة 24 من مسلسل انت وطني مترجمة | [311 قراءة]
4 عرابة: المئات في مهرجان تحرير الأسيرة لينا الجربوني | [275 قراءة]
5 الناصرة: مدرسة التمريض تحتفل بتخرج الفوج الـ18 | [210 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
2 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
3 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الحوت 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب