كلوب: نحتاج للجماهير ولحماسهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية

يورجن كلوب:



سنحتاج إلى اللعب بشغف سبق وقلت إن الأمر لا يتعلق فقط بتقديم أفضل أداء على أرض الملعب بل يتعلق أيضًا بتحقيق النتائج المطلوبة

أشاد يورجن كلوب ، المدير الفني لفريق ليفربول، بالدور الذي تلعبه جماهير الفريق، خلال المباريات، مؤكدًا أن "النتائج الإيجابية تأتي عندما تكون الأجواء حماسية في مدرجات ملعب المباراة".



يورجن كلوب



ونوّه يورجن كلوب، وفقًا لما ورد عن الموقع الرسمي للنادي: "سنحتاج إلى اللعب بشغف، سبق وقلت إن الأمر لا يتعلق فقط بتقديم أفضل أداء على أرض الملعب، بل يتعلق أيضًا بتحقيق النتائج المطلوبة".



وأضاف: "غالبًا ما ننجح في فعل ذلك عندما نمتلك خطة جيدة، لكن لا يوجد أدنى شك بأننا نحتاج إلى شغف الجماهير في مدرجات الملعب، أمامنا مباراتين خارج ديارنا، وأشعر بأننا لم نلعب على الآنفيلد منذ ثمانية أسابيع. يجب علينا بذل قصارى جهدنا أمام كريستال بالاس، الأمر سيكون جيد إذا تمكنا من بدء المباراة بأجواء رائعة في مدرجات الملعب".



ويستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس، على ملعب الاَنفيلد، بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.