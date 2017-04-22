تقارير صحفية: الإصابة تهدد ابراهيموفيتش بالغياب حتى نهاية الموسم

من المتوقع غياب إبراهيموفيتش عن باقي مباريات الموسم بعد تعرضه لإصابة في الركبة امام أندلخت

إقترب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ، مهاجم مانشستر يونايتد، من الغياب حتى نهاية الموسم بسبب تعرضه للإصابة في مباراة أندرلخت البلجيكي بالدوري الأوروبي.



زلاتان إبراهيموفيتش

ووفقًا لما ذكرته شبكة" سكاي سبورتس" العالمية إنه من المتوقع غياب إبراهيموفيتش عن باقي مباريات الموسم بعد تعرضه لإصابة في الركبة امام أندلخت.

ومن جانبه، قال مورينيو عقب مباراة فريقه، إنه غير متفائل بحجم الضرر من الإصابة التي لحقت بإبرا، ومن المنتظر أن يغيب السويدي عن مواجهات فريقه المقبلة. وانتقل إبراهيموفيتش صاحب الـ35 عامًا، الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد قادمًا من باريس سان جيرمان وسينتهي عقده مع الشياطين الحمر في الصيف المقبل.