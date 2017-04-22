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رياضة وشباب رياضة عالمية روخو يتعرّض لقطع في الرباط الصليبي ويغيب عن اليونايتد لمدّة شهر

رياضة وشباب

روخو يتعرّض لقطع في الرباط الصليبي
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روخو يتعرّض لقطع في الرباط الصليبي ويغيب عن اليونايتد لمدّة شهر

روخو سيغيب حتى شهر سبتمبر المقبل بعدما تعرض هو كذلك لقطع في الرباط الصليبي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-22 16:45:34 A A

تعرّض الأرجنتيني ماركوس روخو ، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في مباراة فريقه أمام نظيره أندرلخت البلجيكي، في الدوري الأوروبي.



وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" أن روخو سيغيب حتى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تعرض هو كذلك لقطع في الرباط الصليبي. وكان روخو يأمل أنه قد أفلت من إصابة خطيرة، لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها اليوم أكدت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.
 

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