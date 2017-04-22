روخو يتعرّض لقطع في الرباط الصليبي ويغيب عن اليونايتد لمدّة شهر

روخو سيغيب حتى شهر سبتمبر المقبل بعدما تعرض هو كذلك لقطع في الرباط الصليبي

تعرّض الأرجنتيني ماركوس روخو ، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في مباراة فريقه أمام نظيره أندرلخت البلجيكي، في الدوري الأوروبي.





وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" أن روخو سيغيب حتى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تعرض هو كذلك لقطع في الرباط الصليبي. وكان روخو يأمل أنه قد أفلت من إصابة خطيرة، لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها اليوم أكدت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

