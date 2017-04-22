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رياضة وشباب

مدرب غرناطة: الوضع بات صعبًا للغاية
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مدرب غرناطة: الوضع صعب للغاية أمام منافس قوي مثل إشبيلية

توني آدامز:

المباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس قوي وكبير مثل إشبيلية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-22 12:24:31 A A

أقرَّ الإنجليزي توني آدامز ، مدرب غرناطة، عقب الخسارة أمام إشبيلية (0-2)، بالجولة الـ33 بالليجا، أن "الوضع بات صعبًا للغاية"، والهبوط أصبح أقرب، لكنه قال إن النادي يضع "مشروع على المدى البعيد"، وأنه سيعمل في المنعطف الأخير من الموسم "كما لو كانت فترة إعداد" للموسم الجديد.


توني آدامز

وبدأ المدرب الإنجليزي، حزينًا خلال المؤتمر الصحفي، بسبب موقف الفريق، والهزيمة، وأكد أن "المباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس قوي وكبير مثل إشبيلية"، ولهذا فهو يشعر بـ"السعادة من عمل" لاعبيه، وسيظل هكذا "بينما يواصلون على نفس الأداء الجيد داخل الملعب".

وأعرب عن أسفه للإصابات التي ضربت الفريق خلال المباراة، وأنهم دخلوا اللقاء ببعض الغيابات بداعي الإصابة والإيقاف، مشيرًا إلى أن "بداية المباراة، لم تكن سهلة"؛ لأن "إشبيلية فريق جيد للغاية، ويحتل المركز الرابع، ويلعب في دوري الأبطال".

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