طلاب مشروع الطبيب الصغير في الرملة يزورون مستشفى هعيمك في العفولة

تأتي الزيارة ضمن فعاليات المشروع حيث تعتبر هذه الزيارة هي السادسة التي يقوم بها الطلاب الى مستشفيات البلاد

خلال زيارة الطلاب لمستشفى هعيمك في العفولة تعرّفوا على قسم الطوارئ وقسم العلاج المكثف وقاموا بزيارة غرفة العمليات وتجهيزها لعمليه جراحية

عمّم مركز قشقوش للخدمات الطبية بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"قام طلاب مشروع "الطبيب الصغير" في مدرسة الهدى بمدينة الرملة، وتحت إشراف وبالتعاون مع مركز قشقوش للخدمات الطبية بزياره الى مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة، وذلك برفقة بهاء قشقوش، مدير مركز قشقوش للخدمات الطبية. وتأتي الزيارة ضمن فعاليات المشروع حيث تعتبر هذه الزيارة هي السادسة التي يقوم بها الطلاب الى مستشفيات البلاد، حيث قاموا من قبل بزيارة عدة مستشفيات وتعلم الطلاب في كل زياره عن موضوع معين يختلف عن باقي الزيارات".



خلال الزيارة إلى مستشفى هعيمك

وتابع البيان:"وخلال زيارة الطلاب لمستشفى هعيمك في العفولة تعرّفوا على قسم الطوارئ وقسم العلاج المكثف وقاموا بزيارة غرفة العمليات وتجهيزها لعمليه جراحية. وما يميز هذه الزيارة عن غيرها هو انها الاولى من نوعها وفحواها ومختلفة عم باقي الزيارات من ناحية الفعاليات وتطبيقها".



وأضاف البيان":"وعند وصول الطلاب للمستشفى قام باستقبالهم الممرضة، بوريا كوهن، مديرة الممرضين في المستشفى، وشرحت للطلاب عن المستشفى وتاريخه وأقسامه. وبعد المحاضرة دخل الطلاب غرفة العمليات ليتعرفوا على بناية الغرفة وتركيبتها وعلى الاجهزة الطبية التي تستعمل وقت العمليات الجراحية وكيفية تشغيل كل جهاز وطريقة عمل كل جهاز. هذا وقام الطلاب بتجهيز غرفة العمليات لعملية جراحية قبل دخول المريض او المصاب حيث قام الطلاب بتجهيز الأدوات والاجهزة الطبية التي ستستعمل خلال العملية. وعند الانتهاء من تجهيز غرفة العمليات وتحضيرها لعملية جراحية انتقل الطلاب من قسم العمليات الى قسم التصوير والاشعة ليستقبلهم خبير التصوير والاشعة، ونائب مدير قسم الاشعه وسيم منصور ليرافق الطلاب بجولتهم في قسم التصوير والاشعه فقام بالشرح للطلاب عن اجهزة التصوير والتي تستعمل للتصوير. فشاهد الطلاب اجهزة التصوير وتعرفوا على تركيبة كل جهاز ووظيفته وبماذا يختص بالتصوير وقاموا أيضا بتشغيل بعض الاجهزه ليشاهدوا كيف تتم عملية التصوير الاشعي وكيف يتم قراة الصورة من خلال الحاسوب المتصل مع جهاز التصوير. وبعد قسم التصوير والاشعه انتقل الطلاب الى قسم الطوارئ والعلاج المكثف لتستقبلهم الممرضه اوفرات اوخيون مسؤوله قسم الطوارئ للأطفال فقامت بشرح عن كيفية استقبال مريض معين وكيف يتم انشاء ملف للمريض. واكملت بالشرح عن الفحوصات العامة التي تستعمل للمريض عند استقباله في قسم الطوارئ وما هي المعدلات الطبيعية لكل فحص وكيف تتم عملية الفحص. وخلال جولتهم في الاقسام قام الطلاب بمشاهدة جميع الفحوصات الأساسيه التي يقوم بها الطاقم الطبي للمريض عند وصوله للمستشفى بداية من كيفية استقبال المريض بقسم الطوارئ والفحوصات التي تستعمل في قسم الطوارئ وكيف يتم انشاء ملف للمريض مرورا بفحوصات التصوير الاشعي وكيف يتم اتخاذ قرار ان المريض او المصاب بحاجه لعمليه جراحيه ام لا وبحالة انه بحاجه لعمليه جراحيه كيف يتم تجهيز غرفة العمليات والاجهزه الطبيه التي تستعمل في غرفة العمليات حتى الوصول لعمليه اضائة غرفة العمليات. وبعد الجولة التي قام بها الطلاب في أقسام المستشفى ومن خلالها تعرفوا على الاجهزه الطبيه التي تستعمل في هذه الاقسام قام الطلاب وبرفقة الممرض والمعالج الرياضي بهاء قشقوش مدير مركز قشقوش للخدمات الطبيه بتكريم طاقم الطبي الذي رافقهم خلال جولتهم وذالك من خلال تقديم شهادة تقدير للطاقم معبرين عن مدى شكرهم وتقديرهم للطاقم ولإدارة مستشفى هعيمك بالعفولة".



واختتم البيان:"وعقب الممرض والمعالج الرياضي والمحاضر الطبي، بهاء قشقوش، مدير مركز قشقوش، على الزيارة قائلا:"بداية أود أن أشكر جميع الجهات والأشخاص الذين سعوا وعملوا وقدموا لانجاح هذه الزيارة، بداية من الطلاب وصولا لإدارة مشفى هعيمك والطاقم الطبي الذي رافق الطلاب خلال جولتهم في أقسام المستشفى، واخص بالذكر الممرضة بوريا كوهن، وخبير التصوير الاشعي وسيم منصور فشكرا لهم جميعا على التعاون والاستقبال وكل الاحترام والتقدير على كل ما قدموه لانجاح هذا اليوم". وتابع:"وبخصوص الزيارة فتأتي هذه الزيارة الاولى من نوعها استمرارًا لفعاليات مشروع "الطبيب الصغير" وتطويره، فرأينا أنّ هذه هي المرة الاولى التي يقوم بها الطلاب بالدخول لغرفة العمليات وتجهيزها لعملية جراحية بمساعدة طاقم ممرضين الذي يعمل في قسم العمليات. فبعد أن أخذ مشروع الطبيب الصغير صدًى عاليًا وتجاوبًا كبيرًا من قبل المدارس والمؤسسات والمراكز الجماهيرية، رأيت ان من الواجب والمفروض تطوير بعض فعاليات المشروع، وايضا ادخال فعاليات جديدة على المشروع لنبقى حافزًا لمدراء المدارس الذين حتى هذه اللحظة لم يدخلوا المشروع لطلابهم من اجل إدخاله وتمريره لطلابهم، وايضا للحفاظ على مستوى تعليمي عالٍ جدا فبعد الوصول للقمة يجب علينا الان الحفاظ على القمة والمستوى العالي تعليما وتطبيقيا وعمليا". وقال قشقوش أيضًا:"ما شهدته اليوم من قبل طلاب مشروع طبيب الصغير في مدرسة الهدى بالرملة (صفوف التاسع)، كان مفاجأة طيبة رائعة وممتازة بالنسبه لي شخصيا، فرأينا مدى اهتمام الطلاب بالفعاليات وتركيزهم بالشرح وتعاونهم المميز والرائع مع الطاقم الطبي الذي قام بمرافقتهم، والإقبال والاهتمام والتعامل مع الفعاليات، فهذا أعطى لي حافزا اكبر أن احافظ على مستوى العالي للمشروع وأيضا ادخال فعاليات ومواضيع جديدة وقيمة للمشروع. والأجمل والأحلى مما رأيته من الطلاب اليوم هو الاحترام والهدوء والتعاون، الذي عكسه الطلاب أمامنا جميعا، فكل الاحترام والتقدير لجميع الطلاب فكنتم خيرة الطلاب المحترمين والمتميزين"، إلى هنا البيان.