النّاصرة: وفاة الحاجة مريم عون الله حمدان عن عمر ناهز الـ74 عامًا

سيشيّع جثمانها الطاهر اليوم السبت 22.04.2017 الساعة السادسة مساءً من بيتها الكائن في حي المسلخ الى الجامع الابيض

آل حمدان حاج يحيى وآل عون الله، ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة الحاجة مريم مصطفى عون الله حمدان (أم تيسير) حرم الحاج محمد سعيد حمدان عن عمر ناهز (74 عامًا) من مدينة الناصرة.



المرحومة الحاجة مريم عون الله حمدان

هذا، وسيشيّع جثمانها الطاهر اليوم السبت 22.04.2017 الساعة السادسة مساءً من بيتها الكائن في حي المسلخ الى الجامع الابيض، ومن ثم الى مثواه الاخير في المقبرة الفوقى. إنّا لله وإنّا اليه راجعون.