الأسد يصرّح: جبهة النصرة تقف وراء تفجير حافلات مدنيي كفريا والفوعة في حلب

بشار الأسد:

عندما إعتقدنا أن كل شيء بات جاهزاً لتنفيذ الاتفاق فعلوا ما كانوا قد أعلنوه إنهم من "جبهة النصرة"

قام الرئيس السوري، بشار الأسد بالكشف رسميًا خلال تصرحات جديدة له أن "تنظيم "جبهة النصرة"، هو من قام بتفجير حافلات المدنيين المتوجهين من كفريا والفوعة في حي الراشدين في حلب، وفقا للاتفاق الذي لم يرغب هذا التنظيم بتمريره".



بشار الأسد



كما ونوّه بشار الأسد، في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"، قائلا: "عندما إعتقدنا أن كل شيء بات جاهزاً لتنفيذ الاتفاق، فعلوا ما كانوا قد أعلنوه، إنهم من "جبهة النصرة"، ولم يخفوا أنفسهم منذ البداية، وأعتقد أن الجميع متفق على أن النصرة قامت بذلك".



