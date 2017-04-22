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رياضة وشباب

اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم
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اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-22 07:20:45 A A

يعرض لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت 21.04.2017 والذي جاء على النحو التالي:

مختلف درجات الدوري الاسرائيلي:

الدرجة العليا – الأسبوع 31

البلي أوف العلوي

مكابي بيتح تكفا 18:00 مكابي حيفا (السبت) في بيتح تكفا
اتحاد أبناء سخنين 20:15 هبوعيل بئر السبع (السبت) في سخنين
بيتار القدس 21:00 مكابي تل أبيب (السبت) في القدس

الدرجة العليا – الأسبوع 30

البلي أوف السفلي

هبوعيل أشكلون 17:15 بني يهودا تل أبيب (السبت) في أشكلون
هبوعيل حيفا 18:00 نادي أشدود (السبت) في حيفا

الدرجة الثانية

المنطقة الشمالية "ب"
اختبارات البقاء
نادي دبورية 15:00 مكابي يافة الناصرة (السبت) في دبورية

الدوري الإنجليزي:
17:00 هال سيتي -- : -- واتفورد
17:00 سوانزي سيتي -- : -- ستوك سيتي 
17:00 بورنموث -- : -- ميدلزبره 
17:00 وست هام يونايتد -- : -- إيفرتون 

الدوري الإسباني:
14:00 مالاجا -- : -- فالنسيا
17:15 فياريال -- : -- ليجانيس 
19:30 أوساسونا -- : -- سبورتينغ خيخون
21:45 إسبانيول -- : -- أتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي:
19:00 أتلانتا -- : -- بولونيا 
21:45 فيورنتينا -- : -- انتر ميلان

الدوري الألماني:
16:30 هيرتا برلين -- : -- فولفسبورج
16:30 آينتراخت فرانكفورت -- : -- أوجسبورج
16:30 هامبورج -- : -- دارم شتات 
16:30 بايرن ميونيخ -- : -- ماينز 05 
16:30 إنغولشتات 04 -- : -- فيردر بريمن 
19:30 بوروسيا مونشنغلادباخ -- : -- بوروسيا دورتموند

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