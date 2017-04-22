اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت
يعرض لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت 21.04.2017 والذي جاء على النحو التالي:
مختلف درجات الدوري الاسرائيلي:
الدرجة العليا – الأسبوع 31
البلي أوف العلوي
مكابي بيتح تكفا 18:00 مكابي حيفا (السبت) في بيتح تكفا
اتحاد أبناء سخنين 20:15 هبوعيل بئر السبع (السبت) في سخنين
بيتار القدس 21:00 مكابي تل أبيب (السبت) في القدس
الدرجة العليا – الأسبوع 30
البلي أوف السفلي
هبوعيل أشكلون 17:15 بني يهودا تل أبيب (السبت) في أشكلون
هبوعيل حيفا 18:00 نادي أشدود (السبت) في حيفا
الدرجة الثانية
المنطقة الشمالية "ب"
اختبارات البقاء
نادي دبورية 15:00 مكابي يافة الناصرة (السبت) في دبورية
الدوري الإنجليزي:
17:00 هال سيتي -- : -- واتفورد
17:00 سوانزي سيتي -- : -- ستوك سيتي
17:00 بورنموث -- : -- ميدلزبره
17:00 وست هام يونايتد -- : -- إيفرتون
الدوري الإسباني:
14:00 مالاجا -- : -- فالنسيا
17:15 فياريال -- : -- ليجانيس
19:30 أوساسونا -- : -- سبورتينغ خيخون
21:45 إسبانيول -- : -- أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي:
19:00 أتلانتا -- : -- بولونيا
21:45 فيورنتينا -- : -- انتر ميلان
الدوري الألماني:
16:30 هيرتا برلين -- : -- فولفسبورج
16:30 آينتراخت فرانكفورت -- : -- أوجسبورج
16:30 هامبورج -- : -- دارم شتات
16:30 بايرن ميونيخ -- : -- ماينز 05
16:30 إنغولشتات 04 -- : -- فيردر بريمن
19:30 بوروسيا مونشنغلادباخ -- : -- بوروسيا دورتموند