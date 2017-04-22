اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت

يعرض لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت 21.04.2017 والذي جاء على النحو التالي:

مختلف درجات الدوري الاسرائيلي:

الدرجة العليا – الأسبوع 31



البلي أوف العلوي

مكابي بيتح تكفا 18:00 مكابي حيفا (السبت) في بيتح تكفا

اتحاد أبناء سخنين 20:15 هبوعيل بئر السبع (السبت) في سخنين

بيتار القدس 21:00 مكابي تل أبيب (السبت) في القدس

الدرجة العليا – الأسبوع 30

البلي أوف السفلي

هبوعيل أشكلون 17:15 بني يهودا تل أبيب (السبت) في أشكلون

هبوعيل حيفا 18:00 نادي أشدود (السبت) في حيفا

الدرجة الثانية

المنطقة الشمالية "ب"

اختبارات البقاء

نادي دبورية 15:00 مكابي يافة الناصرة (السبت) في دبورية

الدوري الإنجليزي:

17:00 هال سيتي -- : -- واتفورد

17:00 سوانزي سيتي -- : -- ستوك سيتي

17:00 بورنموث -- : -- ميدلزبره

17:00 وست هام يونايتد -- : -- إيفرتون



الدوري الإسباني:

14:00 مالاجا -- : -- فالنسيا

17:15 فياريال -- : -- ليجانيس

19:30 أوساسونا -- : -- سبورتينغ خيخون

21:45 إسبانيول -- : -- أتلتيكو مدريد



الدوري الإيطالي:

19:00 أتلانتا -- : -- بولونيا

21:45 فيورنتينا -- : -- انتر ميلان



الدوري الألماني:

16:30 هيرتا برلين -- : -- فولفسبورج

16:30 آينتراخت فرانكفورت -- : -- أوجسبورج

16:30 هامبورج -- : -- دارم شتات

16:30 بايرن ميونيخ -- : -- ماينز 05

16:30 إنغولشتات 04 -- : -- فيردر بريمن

19:30 بوروسيا مونشنغلادباخ -- : -- بوروسيا دورتموند