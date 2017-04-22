حالة الطقس: أجواء حارّة وجافة وإرتفاع في درجات الحرارة

يوم الاحد 23.04.2017.. يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صافٍ وباردًا نسبيًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة



أفاد الرّاصد الجوّي صباح اليوم السبت 22.04.2017 أن الجو سيكون حارًا الى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11-12 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.



صورة توضيحيّة

يوم الاحد 23.04.2017: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صافٍ وباردًا نسبيًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

يوم الاثنين 24.04.2017: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صافٍ وباردًا نسبيًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.