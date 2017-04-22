منطقة الجولان بقعاتا: اصابة فتى (13 عاما) بجراح متوسطة اثر سقوطه
بقعاتا: اصابة فتى (13 عاما) بجراح متوسطة اثر سقوطه عن علو
تم نقل المصاب الى مستشفى رمبام بواسطة مروحية ، وهو مصاب في منطقة الرأس
اصيب مساء الجمعة ، فتى (13 عاما) بجراح متوسطة ، اثر سقوطه عن علو في قرية بقعاتا في الجولان . وافاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" ان الطواقم الطبية قدمت الاسعافات الاولية للفتى المصاب ، وتم نقله الى مستشفى رمبام بواسطة مروحية ، وهو مصاب في منطقة الرأس ".
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